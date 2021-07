Stiri pe aceeasi tema

- Un roman membru al echipajului petrolierului Mercer Street aflat in Marea Arabiei, in largul coastelor Omanului, a fost ucis intr-un atac asupra navei, alaturi de un altul britanic, a anuntat vineri intr-un comunicat compania israeliana Zodiac Maritime care administreaza vasul, informeaza Reuters. Anterior…

- Eurozone businesses expanded activity at the fastest rate in 15 years in June as the easing of more COVID-19 restrictions brought life back to the bloc’s dominant service industry, a survey showed on Monday, according to Reuters. The surge in growth had come at a cost as inflationary pressures mounted…

