Stiri pe aceeasi tema

- Un marinar georgian a fost cautat, marti dupa-amiaza, dupa ce ar fi cazut de la bordul unei nave in Marea Neagra, dar fara sa fie gasit. El este timonier pe o nava aflata la 60 de mile marine de Olimp.Reprezentantii Autoritatii Navale Romane (ANR) au anuntat ca un marinar de origine georgiana este…

- Un marinar de origine georgiana este cautat dupa ce echipajul navei la bordul careia se afla a transmis astazi la ora 15:17 o alerta catre Serviciului MRCC din cadrul Autoritatii Navale Romane.Potrivit Autoritatii Navale Romane, nava, sub pavilion Vanuatu, se afla la 60 de mile marine de Olimp si a…

- Un barbat de 38 de ani care lucra la o firma din Vicovu de Sus la construcția unui bloc in municipiul Radauți a cazut de la etajul I și a murit pe loc. Evenimentul s-a produs miercuri dimineața cand barbatul lucra in balconul de la etajul al blocului la izolația exterioara. S-a dezechilibrat și a […]…

- Ileana Cristea, 60 de ani, este femeia care a murit dupa ce o contabila a cazut peste ea de la etaj. Victima lucra de mai bine de 20 de ani lucra la Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, și in ziua in care sinucigașa a cazut peste ea de la etajul cinci al unui bloc din Capital mergea spre…

- Un barbat de 36 de ani a fost transferat in coma la Sectia de Neurochirurgie a Spitalului Judetean Galati dupa ce, in cursul zilei de miercuri, in timp ce lucra la o locuinta din comuna Slobozia Bradului impreuna cu alti prieteni, ar fi cazut de la inaltime, a informat Inspectoratul de Politie Judetean…

- Atacurile rusilor sunt tot mai sangeroase in Ucraina. Actiunile disperate vin in contextul in care ucrainenii reusesc sa produca pagube importante pe campul de lupta si sa gripeze masina de lupta de Rusiei.

- Propunere controversata a patronatelor din turism. O taxa impusa celor care vor sa plece in vacanta in strainatate. Ministerul Economiei sustine ca pana acum nu a fost discutata o altfel de idee, insa patronatele vor sa propuna un proiect de lege. Un euro pe zi pentru fiecare membru de familie este…

- Un incident grav s-a produs in Delta Dunarii! Doua barci care transportau turiști s-au ciocnit, iar unul dintre turiști a cazut in apa. Autoritațile au pornit pe urmele lui, insa tanarul este de negasit. Echipele de slavare desfașoara o misiune contra cronometru.