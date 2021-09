Marinar căutat în apele Dunării, în Portul Giurgiu O ampla acțiune de cautari a demarat marți seara, in portul Giurgiu, unde scafandrii cauta un marinar despre care se presupune ca a cazut in Dunare. Alarma a fost data in jurul orei 18, cand echipajele de salvare de la ISU au fost anunțate ca in Portul Giurgiu ar putea fi un barbat inecat. Potrivit reprezentanților ISU, barbatul ar fi cazut de pe o barja cu propulsie, care era acostata in port pentru revizie. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o barca, o autospeciala de prima intervenție și comanda, o autospeciala de stingere și o ambulanța SAJ. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

