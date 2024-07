Stiri pe aceeasi tema

- Fara doar și poate, Radu Dragușin este unul dintre cei mai buni fundași romani la ora actuala, iar acest lucru se vede și in valoarea de piața a fotbalistului. Cumparat cu o suma care poate ajunge pana la 31 de milioane de euro, in funcție de diferite clauze de performanța, Radu Dragușin este cel mai…

- Weekendul trecut, Ianis Hagi și soția sa, Elena, au facut o nunta de vis, plina de eleganța și rafinament. Cei 500 de invitați selectați cu grija au fost martorii unui eveniment stralucitor, desfașurat la Biserica Sfantul Visarion din București, care apoi a continuat la Palatul Știrbey Voda din Buftea.…

- La granița de nord a Romaniei se afla una dintre cele mai impresionante mega-structuri a epocii comuniste. Barajul de la Stanca-Costești este un colos de beton care a costat cateva tone de aur și este al treilea ca marime din Europa. Acum este un adevarat paradis natural.

- Mihai Margineanu deține de ani de zile un avion cu trei locuri. Artistul a dezvaluit acum cat a platit pe aparatul de zbor care il duce la toate concertele pe care le are prin Romania. In urma cu ani de zile, Mihai Margineanu a inceput cursurile pentru a deveni pilot. Pe langa activitatea sa in muzica…

- Cele trei companii de distribuție a energiei electrice Rețele Electrice, devenite parte din portofoliul PCC, in urma incheierii acordului cu Enel pentru achiziționarea activitaților din Romania, au anunțat in urma cu cateva zile o licitație in valoare de aproape 40 de milioane de euro (mai exact, 190…

- La scurt timp dupa ce fiii vrajitoarei Sidonia au fost plasați in arest la domiciliu printr-o decizie a magistraților Curții de Apel Ploiești, in mediile interlope apropiate clanului Fabian a aparut o informație care ar trebui sa justifice eliberarea inexplicabila a celor trei tineri acuzați de omor.…

- Un artist din Romania cunoscut la nivel internațional va deveni in scurt timp tatic. Marele anunț a fost facut chiar de el pe rețelele de socializare. Cine sunt fericiții parinți, aflați in randurile urmatoare. Fostul membru al trupei O-Zone va deveni tatic Arseni Todiraș, unul dintre membrii trupei…

- Au crezut ca au dat lovitura și iși pot achiziționa doua smartphone-uri de ultima generație la un preț excelent, insa au ajuns sa traiasca o experiența pe care nu o vor uita niciodata. Doi soți au decis sa cumpere doua telefoane de pe internet, fara sa se gandeasca vreodata ca vor gasi așa ceva in […]…