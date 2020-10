Stiri pe aceeasi tema

- Indragita solista de muzica usoara Marina Voica a revenit in fata camerelor de filmat, dar nu ca solista, ci, surpriza, ca actrita. S-a descurcat perfect in rolul din pelicula „Bucurestiul vazut de sus”, regizata de Andrei Rautu, unde a fost sustinuta de doi artisti de calibru, Elvira Deatcu si Stefan…

- Marina Voica, Dorina Lazar și Constantin Codrescu vor primi Premiul de Excelența SFR Premiile de Excelența SFR vor fi oferite in cadrul unor proiecții speciale, dedicate invitaților In cadrul festivalului Serile Filmului Romanesc (SFR) vor fi acordate trei premii de excelența, in semn de recunoaștere…

- In cadrul festivalului Serile Filmului Romanesc (SFR) vor fi acordate trei premii de excelenta, in semn de recunoastere a contributiei exceptionale aduse in domeniul culturii, artei si cinematografiei. Artista Marina Voica, actrita Dorina Lazar si actorul Constantin Codrescu vor fi recompensati pentru…

- Marina Voica este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. La 84 de ani, ea se declara o femeie fericita, insa a ramas cu un regret. Cand era adolescenta, Marina Voica a aflat ca are o problema la inima. Din cauza acestei probleme, o sarcina i-ar fi fost fatala artistei. Tocmai de aceea, ea…

- Marina Voica are 84 de ani și este una dintre cele maiiubite artiste din Romania. De cațiva ani traiește la Breaza și spune ca este ofemeie fericita. Cu toate astea, interpreta poarta in suflet marele regret de anu avea copii. In adolescența, Marina Voica a aflat ca are o problema lainima și, din cauza…

- La varsta de 84 de ani, indragita cantareața Marina Voica este copleșita de singuratate. Artista s-a lovit de mari greutați și suferințe, de-a lungul vieții. A ramas vaduva la doar 45 de ani și nu a putut avea niciodata un copil.

