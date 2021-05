Marina Voica, operație dificilă pe inimă, la 84 de ani! ”Nu mă condamnaţi că vreau să trăiesc!” Marina Voica, operație dificila pe inima. La 84 de ani, ”bunicuța muzicii ușoare romanești” a suferit o intervenție chirurgicala de complexitate pe cord, la o clinica din Brașov. Neobosita solista pe melodiile careia dansau romanii pe ritmuri spaniole in anii ’60-’70, avea leziuni severe la doua dintre valvele inimii, iar viața ii era pusa in pericol. Intervenția chirurgicala a fost destul de periculaosa avand in vedere varsta venerabilei artiste. In ultima perioada, artista Marina Voica a tot cautat un medic bun care sa accepte sa o opereze insa mulți s-au ferit sa accepte o operație atat de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marina Voica are 84 de ani și este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Chiar daca intotdeauna a avut o energie de invidiat, artista a avut recent ceva pobleme de sanatate, despre care a vorbit abia acum. Marina Voica a primit ajutor din partea unor specialiști din Brașov, care au operat-o…

- Marina Voica a fost operata cu succes pe cord la o clinica privata din Brasov. Cantareata de 84 de ani asteapta acum sa treaca perioada de convalescenta ca sa isi poata relua viata, potrivit adevarul.ro.Marina Voica avea leziuni severe la doua dintre valvele inimii, iar viata ii era pusa in pericol. Artista…

- O tumora ovariana uriașa, de 40 de kilograme, a fost extirpata de medicii de la Spitalul Militar „Dr Carol Davila” din București de la o femeie in varsta de 40 de ani. Reprezentanții spitalului spun ca tumora avea aproape jumatate din greutatea de 91 de kilograme pe care o avea pacienta inainte de operație.…

- „Este un eveniment care arata o organizare exemplara. Felicit pe toata lumea, organizatorii și medicii care au venit sa vaccineze. Este un efort uriaș al medicilor. Incepand de astazi, in Romania, va puteți vaccina fara programare. Nu exista un alt evenimnt in Europa. Avem dozele necesare ca toți romanii…

- Comorile Romaniei sunt foarte multe, dar pe cat sunt de multe pe atat de mic este interesul statului de a le scoate la suprafata si a le intrduce in circuitul turistic. Asa cum se intampla si cu ruinele cetatii geto-dacice Helis, aflate in inima Baraganului. La o ora jumatate de Bucuresti, intr-o zona…

- What's Up a dezvaluit ca se confrunta cu cateva probleme de sanatate și este nevoit sa paraseasca Romania pentru o saptamana deoarece va merge la un control medical amanunțit in strainatate. Artistul a fost prezent in platoul de la „Neatza cu Razvan și Dani” in dimineața zilei de 27 aprilie. La inceput…

- Inaltpreasfintitul Parinte Andrei a implinit joi un deceniu de cand a fost intronizat Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului. Ceremonia de instalare a fost condusa de Patriarhul Romaniei si a avut loc in data de 25 martie 2011, potrivit basilica.ro. Citește și: Președintele…

- In aceasta dimineața in jurul orei 03.00 Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit cu doua autospeciale de stingere și opt pompieri pe str. Giodano Bruno in municipiul Arad pentru stingerea unui incendiu la o casa și anexe. In momentul sosirii echipajelor de intervenție incendiul se manifesta generalizat…