- Marina Voica a fost dusa sambata seara cu o ambulanța la Spitalul Municipal Campina, la patru luni de la operația pe inima. Pe 2 septembrie indragita cantareața a implinit 85 de ani. In luna mai, Marina Voica a fost operata cu succes pe cord la o clinica privata din Brasov. S-a recuperat repede…

- Marina Voica a trecut prin momente foarte dificile in urma cu doar cateva luni, atunci cand aceasta a fost operata la inima din cauza unei probleme mai vechi de sanatate. Vedeta a marturisit cum se simte in aceste momente.

- E oficial! Alex Velea(37 de ani) a cerut-o, in sfarșit, pe frumoasa Antonia (32 de ani) de soție! Cererea in casatorie s-a lasat cu declarații de iubire din partea lui Alex Velea și lacrimi din partea Antoniei. Solistul i-a oferit și inelul Antoniei, potrivit click.ro. Dupa 9 de ani relație, Alex Velea…

- Roxana Nemeș a fost operata de urgența recent. Artista suferea de mai bine de trei ani de o afecțiune ce ii provoca mari dureri, mai precis endometrioza. Cantareața nu a dat vreo prea mare importanța acestor dureri sufocante, insa recent a facut un set de analize care nu a ieșit deloc bine, afland astfel…

- Feli Donose a dezvaluit ca iși dorește sa adopte un copil. Cantareața in varsta de 35 de ani nu știe exact cand se va intampla, nu a precizat daca a demarat procesul sau alte detalii. In prezent, artista e mama unei fetiței care poarta numele Nora Luna. A nascut-o in noiembrie 2018. Spune ca a invațat…

- In ultimele zile, au aparut mai multe zvonuri cum ca Nicole Cherry ar fi insarcinata cu primul copil. Celebra cantareața, de 22 de ani, le-a confirmat și a facut marți seara marele anunț, printr-o fotografie publicata pe contul ei de Instagram. Nicole Cherry traieste de aproape trei ani o frumoasa poveste…

