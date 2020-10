Stiri pe aceeasi tema

- Federația sprijina cluburile participante in Liga Elitelor cu cate 4.000 de euro, bani destinați testarii Covid. Suma ajunge insa pentru o singura testare, iar verificarile trebuie facute la fiecare doua saptamani. ...

- Festivalul Bega Bulevard incepe vineri și ține trei zile, la Timișoara, in plina pandemie de Covid-19. Va prezentam programul festivalului. Vor fi trei zile cu spectacole, atat pe apa, cat și pe uscat. Va avea loc o parada a ambarcațiunilor și concerte. Vor fi și spectacole dedicate copiilor. Programul…

- Deputatul USR Claudiu Nasui transmite vineri ca situația de la compania Tarom este „un exemplu perfect de eșec in serie”, unde guvernanții dau ajutoare de stat importante deși Tarom se pregatește sa dea afara 400-500 de angajați.Citește și: De ce grabește PSD moțiunea (surse) „Taromul…

- „Daca in sfarsit a ajuns la concluzia ca justitia trebuie facuta in instanta, nu la partid, atunci sa accepte ca si guvernarea se face pe programe si viziune, nu pe minciuni, frica si dezbinare”, a reactionat liderul PLUS Dacian Ciolos, dupa ce Marcel Ciolacu s-a lepadat de era Dragnea la Congresul…

- CARAS-SEVERIN – Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca ne informeaza ca, in primul semestru al anului, a reusit sa intermedieze angajarea a 1.746 de caraseni, dintr-un total de 2.402 de persoane inscrise pe liste pentru asta! „Din total, 537 au varsta peste 45 de ani, cate 457 au varsta intre…

- Twitter a raportat joi cea mai mare crestere anuala a numarului de utilizatori zilnici din istoria sa, de 34%, la 186 de milioane, depasind estimarile analistilor, informatie care a determinat cresterea pretului actiunilor companiei cu 4%, transmite Reuters, conform news.ro.Cresterea se refera…

- Inspecție fulger facuta de Nelu Tataru. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, viziteaza, miercuri, de la ora 11.00, Spitalul de Urgența Mureș unde va evalua activitatea unitații și va discuta cu reprezentanții conducerii și ai cadrelor medicale. Ulterior, el se va intalni si cu reprezentanții Universitații…

- Mai mulți orheieni, in frunte cu deputata Marina Tauber și primarul de Orhei, Pavel Verejanu au protestat astazi, 12 iulie, și au cerut sa fie redeschis parcul OrheiLand, asta dupa ce Comisia Naționala de Sanatate Publica a prelungit starea urgența in Sanatate Publica, iar mai multe activitați printre…