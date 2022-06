Stiri pe aceeasi tema

- Marina ucraineana a anuntat luni ca a reusit sa indeparteze flota rusa la peste 100 kilometri de coasta ucraineana a Marii Negre, unde navele rusesti efectueaza de mai multe saptamani o blocada navala, informeaza agentiile EFE si AFP.

- Rușii pregatesc atacarea orașului Nikolaev. Daca pe cale aeriana nu reușește sa cucereasca acest oras important strategic, fiind situat in sud, intre Crimeea si Odesa, Kremlinul trimite trupele terestre. O coloana de tancuri se indreapta spre acest oraș, ultima „fortareața” dinainte de Odesa. Tancurile…

- Nu de ieri, nici de alaltaieri e valabila zicerea aia cu a la guerre comme a la guerre. In viața, dar, desigur, și, la propriu, in razboi. Fiecare lupta cu ce are, cu ce poate, cum știe, cum crede ca poate sa caștige. Acum, oficialitațile ucrainene, preluand comunicatul armatei lor, afirma ca trupele…

- Potrivit buletinului de razboi difuzat de agentiile locale ucrainene, rusii au pierdut in ultimele 24 de ore 57 de militari, sase vehicule blindate si trei motorizate pe frontul sudic.In regiunea ocupata Herson (sud), comandamentul militar ucrainean a acuzat ca rusii vor sa intinda "o capcana legislativa,…

- „Luptele continua pe insula Zmiinyi, cunoscuta și sub numele de Insula Șerpilor, Rusia incercand in mod repetat sa iși consolideze garnizoana expusa aflata acolo. Ucraina a lovit cu succes apararea aeriana rusa și navele de aprovizionare cu drone Bayraktar. Navele de reaprovizionare ale Rusiei au o…

- „Luptele continua pe insula Zmiinyi, cunoscuta și sub numele de Insula Șerpilor, Rusia incercand in mod repetat sa iși consolideze garnizoana expusa aflata acolo. Ucraina a lovit cu succes apararea aeriana rusa și navele de aprovizionare cu drone Bayraktar. Navele de reaprovizionare ale Rusiei au o…

- In Marea Neagra, navele rusești de atac și de desant s-au deplasat la aproape 200 de kilometri de coasta. Acest lucru este raportat de comanda operaționala „Sud”. In același timp, se observa ca blocarea navigației și amenințarea cu lovituri cu rachete raman. „Forțele de securitate și aparare din sud…

- Avioanele NATO s-au ridicat de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu din Romania de patru ori in ultimele 20 de zile pentru a intercepta avioane rusești lansate din Crimeea, zburand spre teritoriul NATO de-a lungul coastei Marii Negre. De fiecare data, avioanele rusești s-au intors fara incidente, dar…