- Ilan Țor se regasea astazi pe lista celor care urmau sa țina un discurs la tribuna Parlamentului, înainte de votarea proiectului privind rezultatele audierilor pe „furtul miliardului”. Daca nu a fost prezent la ședința, Procuratura a remis o nota informativa cu privire…

- Presedintele interimar al Platformei Demnitate si Adevar, Dinu Plingau, a transmis presedintelui Parlamentului, Igor Grosu, un draft de sesizare la Curtea Constitutionala pentru a verifica constitutionalitatea Partidului Sor, transmite IPN.

- Președintele Partidului Șor, Ilan Șor, solicita sa fie audiat maine, de Parlament, pe tema devalizarii sistemului bancar moldovenesc. Asta in contextul in care Biroul Permanent al legislativului a decis sa organizeze in 20 august, in cadrul unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, audieri privind…

- Președintele interimar al Platformei DA, Dinu Plingau, a adresat astazi o scrisoare președintelui Parlamentului, Igor Grosu, in care ii cere sa se adreseze Curții Constituționale, in vederea scoaterii in afara legii a Partidului Șor. Fostul deputat i-a transmis spicherului un draft de sesizare la Curtea…

- Consiliul Audiovizualului va trece prin „evaluarea prestației”. Declarația aparține președintelui Parlamentului, Igor Grosu. In cadrul unei emisiuni de la CotidianulTV, politicianul s-a aratat nemulțumit de acțiunile CA in perioada campaniei electorale, cind, practic, nu s-a intreprins nimic pentru…

- Procurorul general Alexandr Stoianoglo ar putea fi demis din funcție. Cel puțin asta sugereaza președintele Parlamentului, Igor Grosu. Declarația a fost facuta in contextul asumarii de catre noua putere a inceperii curațeniei in instituții, incepand de la plecari sau destituiri din funcții, transmite…

- Pe parcursul saptamanii, dupa ce vor fi alese organele de conducere ale Parlamentului, probabil, președintele Maia Sandu va invita fracțiunile parlamentare la consultari, in urma carora va fi anunțat un candidat de la PAS pentru funcția de premier. Declarația a fost facuta de Igor Grosu, președintele…

- Președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate a declarat public ca va ramane in Legislativ și nu a negat ca ar putea ocupa fotoliul de președinte al Parlamentului. Declarația a fost facuta de Igor Grosu la In PROfunzime de la PROTV.