Stiri pe aceeasi tema

- O instanța ucraineana a decis, vineri, ca mitropolitul Pavlo (Petro Lebid), subordonat Patriarhiei Moscovei, sa fie plasat in arest preventiv, pana la data de 14 august. Reprezentanta Parchetului Regional Kiev, Olena Kovaleva, a explicat ca instanța a decis, astfel, inlocuirea masurii arestului la domiciliu…

- Maine (marți) va fi zi de doliu national in Republica Moldova in memoria victimelor incidentului de pe Aeroportul din Chisinau din 30 iunie. Potrivit unui decret semnat de presedinta Maia Sandu, drapelele de stat vor fi arborate in berna in toate localitatile si la misiunile diplomatice si consulare.…

- Șapte persoane vizate de sancțiuni internaționale au fost incluse in lista Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) de la Chișinau, ceea ce inseamna ca tranzacțiile financiare efectuate de acestea pe teritoriul Rep. Moldova vor fi verificate riguros, potrivit ultimei decizii a CSE.

- Curtea Constituționala a decis luni, 19 iunie, ca existența Partidului „Șor” contravine Constituției Republicii Moldova, relateaza Cotidianul.md . Decizia a fost pronunțata dupa mai mult de trei ore de deliberari. „Niciun act adoptat de acest partid dupa pronunțarea acestei hotarari nu are valoare juridica”,…

- Ambasadorul Israelului in Republica Moldova, Joel Lion, s-a aratat ofensat de o declarație a deputatei Marina Tauber care a utilizat Holocaustul in contextul unor acuzații false și a solicitat autoritaților de la Chișinau sa reacționeze, mai ales ca aceasta este deputata in Parlamentul RM. Ambasadorul…

- Fetița de doi ani, care a cazut de la etajul opt al unui bloc de locuit, se afla in continuare in stare grava. Informația a fost confirmata de Maxim Cazacu, purtatorul de cuvint al Institutului Mamei și Copilului din Chișinau, unde a fost internata copila, transmite tv8.md. {{685207}}Medicii lupta pentru…

- Apar simultan in limba franceza un roman de Iulian Ciocan, care imagineaza armata rusa la porțile capitalei Chișinau, și jurnalul moldovenesc al filosofului Marc Crepon. Doua carți care amintesc de situația complexa a acestei țari in timpul razboiului din Ucraina Rușii vin mereu noaptea. In Cehoslovacia…