Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a analizat declarația de avere a ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, dupa scandalul privind casa in care locuiește familia oficialului. In rezultat, instituția nu a stabilit nereguli și a refuzat inițierea unui control.

- Primarul municipiului Balți, Nicolae Grigorișin, și-a acordat un ajutor material, „astfel, a admis un conflict de interese”. Este conținutul sesizarii transmisa de oficiul teritorial al Cancelariei de Stat la Autoritatea Naționala de Integritate (ANI). Dupa verificarea prealabila, inspectorul de integritate…

- Grupul parlamentar din Camera Deputaților al Alianței pentru Unirea Romanilor are, incepand de marți, un nou membru.Raluca Maria Borta a preluat mandatul de deputat al circumscriptiei electorale nr. 8, Brașov, ramas vacant pe 15 august 2023, o data cu decesul parlamentarului neafiliat Francisc Toba.…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al declararii averilor și a intereselor personale in privința șefului Direcției Generale Tineret și Sport din cadrul UTA Gagauzia, Serghei Stoianoglo, care este și verișorul fostului procuror…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI), in baza unei sesizari din octombrie 2022, a efectuat controlul averii și intereselor personale in privința unui primar și al unui consilier din raionul Criuleni, care au calitatea de soț-soție. Inspectorul de integritate a constatat incalcarea regimului juridic…

- Fracțiunea PAS are un nou deputat in Parlamentul Republicii Moldova. Curtea Constituționala a validat, pe data de 8 august, mandatul de deputat atribuit Marianei Lucrețeanu, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Deputata a fost salutata, astazi, in cadrul…