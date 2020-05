Pentru a patra oara in sase luni, US Navy are un nou sef, Kenneth Braithwaite, un sustinator fervent al presedintelui Donald Trump care are ca misiune sa restabileasca moralul in randul militarilor unei forte navale descurajate si lovite de COVID-19, relateaza AFP. Numirea lui Braithwaite, in varsta de 60 de ani si actual ambasador al SUA in Norvegia, a fost aprobata joi printr-un vot prin ridicare de maini de catre Senatul american. In timpul audierii sale in Comisia pentru Forte Armate din Senat la inceputul lunii mai, el a spus ca are relatii senine cu Casa Alba, ceea ce ultimii sai doi predecesori…