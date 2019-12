Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile pentru concurenta din Uniunea Europeana investigheaza modul in care Google colecteaza datele clientior sai, ceea ce sugereaza ca operatorul celui mai popular motor de cautare pe internet din lume ramane in atentia Comisiei Europene in pofida amenzilor uriase pe care le-a aplicat companiei…

- Fiecare ciclu electoral din Statele Unite parte sa aiba un segment demografic cheie care defineste cursa pentru prezidentiale si anul 2020 va fi campania „miliardarilor asediati”, scrie publicatia „The Guardian”.

- Cel puțin cinci membri ai unei familii, inclusiv doi nou-nascuți, au fost uciși in urma unui atac armat care a avut loc in nordul Mexicului, relateaza presa locala, care a precizat ca se crede ca victimele aveau cetațenie americana, informeaza publicația The New York Times, scrie Mediafax.Autoritațile…

- Administratorul general al NASA a declarat joi ca alegerea primelor tari care vor trimite astronauti pe Luna, dupa cei americani, va depinde de contributiile internationale la programele spatiale dezvoltate de Statele Unite pentru a permite revenirea echipajelor umane pe satelitul

- Trei diplomati americani au fost arestati luni pentru scurt timp in apropiere de orasul inchis Severodvinsk (nord-vestul Rusiei), care in august a fost scena unui accident cu caracter nuclear legat de un test cu armament secret. Potrivit agentiilor de presa TASS si Interfax, care citeaza ambele…

- Turcia a lansat miercuri asaltul pregatit de mai mult timp, la numai cateva ore dupa ce Donald Trump a anuntat ca '50 de soldati' americani au parasit 'zona' in siguranta, lasandu-i astfel pe kurzi - considerati de catre Ankara drept o amenintare - expusi. Fostul sef al fortelor americane in Orientul…

- Autoritatile de reglementare la nivel mondial vor interoga, luni, Facebook despre criptomoneda pe care intenționeaza sa o lanseze — Libra — pe fondul preocuparilor guvernelor Uniunii Europene cu privire la amenintarea pe care moneda digitala o reprezinta pentru stabilitatea financiara.Citește…

- SUA vor trimite 200 de militari si rachete Patriot in Arabia Saudita, "in urma recentelor atacuri" atribuite de Washington Teheranului, a anuntat joi Pentagonul, citat de Agerpres. "Aceasta desfasurare va intari apararea aeriana si antiracheta a regatului pentru infrastructurile militare si civile cruciale"…