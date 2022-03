Stiri pe aceeasi tema

- Marina Ovsiannikova, jurnalista care a intrerupt luni seara buletinul de știri al Pervii Kanal, cel mai urmarit post TV din Rusia, a scapat marți cu o amenda in condițiile in care ea era pasibila de o condamnare cu inchisoare, anunța agenția Reuters . Ovsiannikova a intrat luni seara in timpul difuzarii…

- Cel mai urmarit buletin de știri din Rusia a fost intrerupt luni seara de o femeie, care a dat buzna in studio pentru a protesta impotriva invaziei ruse din Ucraina. Aceasta a afișat o pancarta cu un mesaj dur la adresa Kremlinului, o mișcare extrem de curajoasa in Rusia. Scena a avut loc in cadrul…

