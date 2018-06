Marina militara a Statelor Unite planifica adapostirea a 25.000 de imigranti in diferite baze si cladiri, a declarat vineri un oficial american agentiei Reuters, sub rezerva anonimatului. Costul masurilor este estimat la 233 de milioane de dolari in urmatoarele sase luni.



U.S. Navy - marina militara - nu a fost solicitata sa gazduiasca imigranti ilegali, ci doar se pregateste pentru aceasta posibilitate, a precizat sursa citata. Un memoriu intern mentioneaza posibilitatea crearii unor adaposturi pe aeroporturi ale marinei din statul Alabama.



Existenta memoriului si detalii…