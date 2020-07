Stiri pe aceeasi tema

- Marina greaca a fost plasata in stare de alerta si in "pregatiri intarite" in urma recentelor activitati turcesti de explorare a zacamintelor de gaze in Marea Egee, informeaza miercuri AFP, citand sub rezerva anonimatului un ofiter din marina militara elena. "Unitati ale Marinei au fost desfasurate…

- Marina greaca a intrat in alerta si in ”pregatiri consolidate”, in urma unor recente activitati tuce de explorare gazifera la Marea Egee, a anuntat miercuri o sursa din corpul militar grec, relateaza AFP.Citește și: Scandalul pozelor cu Klaus Iohannis: Și Angela Merkel apare fara masca, la…

- Relațiile dintre Grecia și Turcia se tulbura din nou pe fondul unor dispute economice in Marea Mediterana și planurilor guvernului de la Ankara de a incepe explorari de adancime in jurul insulelor grecești, relateaza ekathimerini.com.

- Azi la RRA ROMANIA – STARE DE ALERTA Foto arhiva Azi la RRA de la 13.20 ROMANIA – STARE DE ALERTA. Tema editiei: Ce activitati putem practica de la 1 iunie si cum ne putem deplasa respectând normele de siguranta sanitara? Producator Monica Stoica. Realizator…

- Masurile de relaxare: avem cateva vești pozitive: incepand din 1 iunie, cateva activitați vor redeveni posibile Sursa articolului: STARE DE ALERTA | Klaus Iohannis: ”De la 1 iunie se redeschid terasele. Se reiau competițiile sportive și se va putea merge la plaja” Credit autor: Realitatea De Mures.…

- Romania este inca in stare de alerta, iar plimbarile in grup sunt, teoretic, interzise. Totusi, la Iasi legile sunt incalcate zilnic fara nicio consecinta. Pe banci se sta la gramada, curtile din spatele blocurilor sunt pline de copii si parinti cu biciclete, trotinete si masinute, iar pe strazi se…

- Un elicopter grec in care se aflau ministrul Apararii, Nikos Panagiotopoulos, si seful Statului Major al armatei Greciei, generalul Konstantinos Floros a fost vizibil perturbat de avioane militare aparținand armatei turce. Incidentul aerian a fost, insa, negat de Turcia . Avioane militare elene au fost…

- Turcia a dezmintit luni ca avioane de vanatoare turce au hartuit un elicopter militar in care se afla un ministru grec si a afirmat ca Atena cauta sa "starneasca tensiuni" prin aceasta acuzatie, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Ministerul Afacerilor Externe al Greciei a condamnat duminica "hartuirea…