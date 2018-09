Stiri pe aceeasi tema

- ​Zeci de vase de pescuit franceze și britanice au intrat in conflict pe Canalul Manecii din cauza unei dispute privind scoicile, barcile intrand intenționat unele in altele, iar pescarii aruncand cu pietre și fumigene in rivali, scrie Guardian.

- Fermierii din Germania au nevoie de un ajutor special in valoare de aproximativ un miliard de euro (1,17 miliarde de dolari) din cauza pagubelor provocate culturilor agricole de valurile de caldura si de seceta, a anuntat luni presedintele Asociatiei Fermierilor (DBV), Joachim Rukwied. Ajutorul…

- Politia chineza a retinut joi o femeie care ar fi incercat sa-si dea foc in fata ambasadei SUA la Beijing, unde potrivit unor martori a avut loc o explozie, transmit DPA si Reuters, care citeaza cotidianul Global Times.

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a promis luni ca va continua razboiul "rece si neobosit" impotriva drogurilor, soldat pana in prezent cu mii de morti, declaratie facuta in discursul sau anual despre starea natiunii, in timpul caruia in capitala Manila s-a desfasurat pasnic un mars impotriva "virajului…

- Franta si Germania vor ca bugetul Uniunii Europene destinat agriculturii sa fie mentinut la actualul nivel, dupa ce Marea Britanie va parasi blocul comunitar (Brexit), se arata intr-o declaratie comuna a ministrilor Agriculturii din cele doua tari. Respingand planurile Comisiei Europene privind…

- Statele Unite se pot astepta la un raspuns clar si o Europa unita, in cazul in care decide sa mareasca tarifele, a declarat duminica ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele Uniunii Europene au aprobat joi, in unanimitate, un plan de a impune tarife vamale pe produse in valoare de 2,8 miliarde de euro provenite din SUA, dupa ce Washingtonul a aplicat tarife pentru otelul si aluminiul provenit din UE, la inceputul lunii iunie, au declarat surse europene, citate…

- Turcia va ataca taberele militantilor kurzi din muntii din nordul Irakului in Qandil, Sinjar si Makhmur daca guvernul Irakului nu va evacua zona, conform presedintelui Recep Tayyip Erdogan, scrie Reuters