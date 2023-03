Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a fost uimita sa afle ca Deea și Dinu Maxer divorțeaza dupa 18 ani de relație. Prezentatoarea a vorbit despre desparțirea celor doi, care ii sunt prieteni buni. Marți, 28 martie, Deea Maxer anunța pe rețelele de socializare ca relația cu Dinu a ajuns la final. Mulți au fost surprinși…

- Oana Roman a facut primele declarații despre cearta cu sora ei. Ce a spus vedeta despre Catinca Roman, dupa ce designerul ar fi mințit ca o vizita pe mama ei, Mioara Roman. Ce a marturisit fiica lui Petre Roman, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In exclusivitate pentru Showbiz Report, Anamaria Prodan a vorbit despre viața in America, caci ea se afla in California alaturi de familia ei. Vedeta este mai fericita ca niciodata acum și a vorbit și despre iubitul ei. Iata ce marturisiri a facut artista in cadrul emisiunii de pe Antena Stars!

- Anamaria Prodan s-a saturat de toate procesele și certurile cu Laurențiu Reghecampf și vrea sa ingroape securea razboiului. Impresara i-a transmis fostului partener ca il așteapta acasa oricand dorește sa vina.Dupa ce Laurențiu Reghecampf a parasit-o pe Anamaria Prodan pentru Corina Caciuc, femeia care…

- Claudia Patrașcanu a facut primele declarații despre absența ei de la procesul pe care il are cu Bianca Dragușanu. Artista considera ca fostul soț incearca sa-i faca rau prin intermediul altor persoane. Pe 1 martie a fost primul termen al procesului dintre Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu, la…

- Raluca Macovei este mama de gemeni, insa vedeta a trecut prin chinuri, asta dupa ce mai mulți medici au refuzat sa-i faca tratamente deoarece i-a spus ca ii poate recidiva cancerul. Vedeta a urmat tratamente in strainatate și a dat zeci de mii de euro, iar dupa mai multe incercari a reușit sa ramana…

- Claudia Patrașcanu a recunoscut la Antena Stars care este relația dintre ea și fosta soacra. Vedeta spune ca a fost jignita de fața cu copiii sai și nu-și dorește ca micuții sa creasca in acest mediu care nu-i ajuta deloc.