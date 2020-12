Navele, cu o lungime de 80 de metri, vor avea dreptul sa opreasca, sa verifice si sa confiste toate ambarcatiunile de pescuit din Uniunea Europeana care vor intra in zona economica exclusiva a Marii Britanii, care se intinde la o distanta de 200 de mile (320 de kilometri) de tarm, potrivit unor surse navale citate de publicatie. ”Am lucrat foarte mult pentru a ne asigura ca suntem pregatiti pentru orice eventualitate”, a spus una dintre surse. Doua nave vor fi desfasurate pe mare, iar doua vor sta pregatite pentru a interveni in cazul in care vase de pescuit din UE vor intra in zona economica…