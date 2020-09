Marina Baboi si-a marcat participarea la competitia 100 a carierei in cel mai spectaculos mod posibil! Campionatele Balcanice de seniori, practic cel mai important concurs din acest an bulversat total de pandemie, organizate sambata si duminica la Cluj Napoca, i-au adus sprinterei buzoiene, astazi, in prima zi, medalia de bronz in cursa de 100 de […] Articolul Marina Baboi, spectacol in competitia 100 a carierei: aur la stafeta 4 x 100 de metri si bronz la 100 de metri, la Balcaniada de seniori! apare prima data in Opinia Buzau .