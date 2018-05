Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, trebuie sa asume, in contextul retragerii din Acordul nuclear, responsabilitatea gasirii unei solutii la criza asociata Iranului, a cerut miercuri ministrul britanic de Externe, Boris Johnson.

- Inca inainte de anuntul de marti al presedintelui Donald Trump privind retragerea SUA din acordul nuclear cu Iranul, unii iranieni si-au retras banii din banci, relateaza Reuters. Un oficial al celei mai mari banci de stat din Iran, Melli Ban, a declarat agentiei ca economiile au scazut, dar nu a precizat…

- Televiziunea de stat iraniana a calificat ca ilegala decizia presedintelui Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele iranian Hassan Rouhani anuntase deja ca va prezenta reactia tarii sale imediat dupa ce Trump isi face cunoscuta in mod oficial pozitia fata de acord,…

- Presedintele american, Donald Trump, a anunțat marți seara, ora Romaniei, ca retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul. Acordul prevede o ridicare treptata si conditionata a sanctiunilor internationale impuse Iranului, in schimbul garantiei ca acesta nu se va dota cu arma atomica.

- Actualul acord asupra programului nuclear iranian incheiat intre Teheran si sase mari puteri ar trebui respectat, a declarat miercuri presedintele francez Emmanuel Macron, care a admis totodata ca acordul trebuie extins, informeaza dpa. Macron si-a reiterat angajamentul fata de acest acord…

- Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, l-a avertizat, duminica, pe presedintele SUA, Donald Trump, sa nu rupa acordul nuclear semnat in 2015 cu Teheranul, adaugand ca un astfel de gest ar genera un precedent periculos, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.ro.

- 'Au fost facute schimbari in cadrul Departamentului de Stat in acest scop, sau cel putin acesta este unul dintre motive', a declarat Abbas Araghchi, citat de agentia Isna, in legatura cu anuntul de marti al presedintelui american de a-l inlocui pe Rex Tillerson cu Mike Pompeo, pana in prezent director…

- Demiterea secretarului de stat american Rex Tillerson de catre presedintele Donald Trump arata ca Statele Unite sunt 'hotarate sa se retraga din acordul nuclear' iranian, a declarat miercuri ministrul adjunct de externe al Iranului, Abbas Araghchi, relateaza AFP. 'Au fost facute schimbari…