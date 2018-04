Stiri pe aceeasi tema

- In prima duminica dupa Paștele ortodox, peste 1.500 de cupluri s-au casatorit ieri la Moscova. Proaspetii casatoriti spera ca aceasta zi, cunoscuta la rusi drept Sarbatoarea Dealului Roșu, le va aduce fericire in casnicie.

- Elevii ar putea sa primeasca 50 de euro de la stat, pentru a-si cumpara carti, conform unui proiect de lege depus la Senat de parlamentari de la PSD, PNL, USR, PMP si UDMR. Un proiect de lege semnat de parlamentari de la toate partidele politice arata ca elevii care au absolvit primul an de studiu al…

- Marina Almașan petrece Paștele cu familia lui George Cornu. Prezentatoarea de la TVR ne-a marturisit ca de ani buni e primita cu brațele deschise de rudele iubitului ei și ca se simte minunat la țara. Vedeta și milionarul sunt impreuna de cațiva ani “De cațiva ani incoace, Paștele meu inseamna o reintalnire…

- Xi Jinping, filmul. Deja omniprezent in media, liderul de la Beijing este acum starul unui documentar patriotic, difuzat in salile de cinema ale tarii pe care milioane de chinezi sunt puternic incurajati sa le umple, relateaza AFP. Partidul comunist chinez (PCC) la putere vrea sa faca din filmul de…

- Spectacolul ''20 de minute cu ingerul'' de Aleksandr Vampilov, in regia lui Felix Alexa, va fi prezentat miercuri, in premiera oficiala, la Sala Studio a Teatrului de Comedie, informeaza organizatorii intr-un comunicat remis AGERPRES. Din distributie fac parte actorii Dan Tudor, Alexandru…

