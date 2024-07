Stiri pe aceeasi tema

- Marina Almașan a avut prima reacție, dupa ce fostul ei partener de viața, George Cornu, și-a refacut viața. Povestea lor de dragoste s-a incheiat in urma cu aproximativ o luna.Marina Almașan a aflat cu stupoare ca fostul ei iubit, Georgica Cornu și-a refacut viața personala intr-un timp record. La doar…

- Are milioane de euro in conturi, dar cuvantul modestie pare sa il caracterizeze. Așa chiar nu l-ai mai vazut niciodata pe iubitul Lidiei Buble. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc faptul ca Horațiu Nicolau e un barbat grijuliu.

- Administratia Nationala de Meteorologie ANM a emis avertizare de cod rosu de canicula pentru mai multe regiuni, printre care si Dobrogea, inclusiv zona judetului Constanta si Tulcea. Potrivit meteorologilor, sunt vizate fenomene precum val de caldura intens si persistent, canicula, disconfort termic…

- Premiera in Romania! Aplicația „Ospatar de la distanța” va fi implementata in trei resturante din Cluj-Napoca, urmand ca și localurile din alte orașe sa adopte aceasta metoda. Aplicația, realizata de Remote Butler, va fi introdusa in trei restaurante din Cluj-Napoca care se confrunta cu lipsa de…

