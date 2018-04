Marina Almașan a spus tot despre momentele in care s-a trezit ca nu mai are emisiune in aceeași zi și aceeași ora, totul din cauza unei alte vedete, Andreea Marin. Ei i s-a schimbat emisiunea de joi pentru sambata, spunandu-i-se ca este mult mai bine. Marina avea sa recunoasca, dupa un timp, ca a cedat […] The post Marina Almașan a spus tot! Cum a ramas vedeta fara emisiune din cauza Andreei Marin: ”Tatal meu nici acum nu ma iarta!” appeared first on Cancan.ro .