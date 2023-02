Stiri pe aceeasi tema

- Halterofilul Marin Robu a stabilit un nou record personal la stilul aruncat in cadrul Campionatului național. El a ridicat 200 kg și cu un total de 350 kg s-a impus in categoria de greutate 89 kg.

- Pentru ca este pe val in sondaje și pentru ca am auzit ca ar vrea sa fie președintele Romaniei, azi m-am oprit la Catalin Drula, liderul USR. Ce intriga in legatura cu acesta? Cum il percepem vizavi de stilul vestimentar? Sau ce reiese din stilul sau de viața? Sau, și mai important, ce piesa lipsește…

- Organizatorii Australian Open au anuntat marti ca la editia din acest an a fost stabilit un nou record de audienta pentru un turneu de Mare Slem, cu peste 900.000 de spectatori prezenti in tribune in cele trei saptamani de competitie, in ciuda absentei unor jucatori de renume si a perturbarii programului…

- Lionel Messi doboara record dupa record. Dupa ce și-a completat trofeele obținute in cariera de sportiv cu cupa mondiala, celebrul fotbalist a mai bifat rapid un record. De data aceasta, fotbalistul argentian a stabilit un record de like-uri obținute in urma unui mesaj lansat pe Instagram. Lionel Messi…

- Kylian Mbappe reușise sa o readuca pe Franța in joc in finala Campionatului Mondial cu Franța, marcand golurile care au dus marea finala din Qatar in prelungiri. Cele doua goluri ale francezului, inscrise de Mbappe in decurs de doar 37 de secunde, il transforma pe francez in jucatorul care izbutește…

- Stafeta Australiei a stabilit un nou record mondial in proba feminina de 4x100 m liber, cu timpul de 3 min 25 sec 43/100, miercuri, in finala Campionatelor Mondiale de inot in bazin scurt, care se desfasoara la Melbourne, informeaza EFE, potrivit Agerpres.Echipa australiana, compusa din Mollie O'Callaghan,…

- Halterofila Loredana Toma (27 de ani) e campioana mondiala la stilul smuls, la categoria 71 de kilograme. In a 8-a zi a Campionatelor Mondiale de la Bogota, competiție de calificare pentru Jocurile Olimpice din 2024, Loredana Toma a obținut medalia de aur. Loredana Toma, aur la Campionatele Mondiale…

- Gareth Bale, titular vineri in partida dintre selectionatele Tarii Galilor si Iranului, din cadrul Grupei B a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, a stabilit un nou record de selectii in nationala tarii sale, al carei tricou l-a imbracat pentru a 110-a oara, scrie EFE, potrivit Agerpres.Atacantul echipei…