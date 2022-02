Marin Florian, noul PREFECT de Vâlcea… 13 total views La inceputul anului 2021, Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența, pentru modificarea și completarea OUG 57 – Codul Administrativ, iar in virtutea acestei prevederi legislative s-a revenit la prefectul politic. De atunci, prefectul nu mai exercita o funcție de inalt functionar public (PSD Valcea nu mai „transpira” sa-i faca funcționari publici la comanda pe cei carora le „atarna” de gat „tinicheaua” de prefect, vezi cazul Marin Florian), ci o funcție de demnitate publica, acesta putand fi și membru de partid. Așadar, astazi, Valcea are un prefect scos din oul cu surprize al PSD,… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

Sursa articol si foto: timpuldevalcea.net

