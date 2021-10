Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul britanic Andy Murray, fost lider mondial, s-a calificat in optimile finala ale turneului ATP 250 de la Anvers (Belgia), dotat cu premii totale de 508.600 de euro, dupa ce a castigat la mare lupta meciul cu americanul Frances Tiafoe, cu 7-6 (2), 6-7 (7), 7-6 (8), dupa trei ore si 45 de…

- Tenismanul croat Marin Cilic, dublu campion la Moscova, in 2014 si 2015, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP 250 din capitala Rusiei, dotat cu premii totale de 697.125 de dolari, dupa ce l-a invins, luni, pe bosniacul Damir Dzumhur, cu 6-7 (4/7), 6-1, 6-1, conform agerpres. Dzumhur,…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat in finala US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, invingandu-l in cinci seturi, 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2, pe germanul Alexander Zverev, campionul olimpic en titre, vineri la New York. Djokovic (34 de ani) si-a luat cu aceasta…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, aflat in cursa pentru castigarea celui de-al patrulea sau titlu consecutiv de Mare Slem si al 21-lea din cariera, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului US Open, invingandu-l in patru seturi, 1-6, 6-3, 6-2, 6-2, pe americanul Jenson…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Camelia Begu (30 ani, 74 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio; SUA), competitie dotata cu premii in valoare totala de 253.258 de dolari. In optimi, romanca a invins-o pe slovena Polona Hercog (30 ani, 85 WTA), scor 7-6…

- Tenismanul suedez de origine romana Dragos Nicolae Madaras s-a calificat in semifinalele turneului ITF de la Bacau, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce l-a invins, vineri, pe portughezul Tiago Cacao, cu 6-2, 4-6, 7-6 (5). In penultimul act, Madaras il va infrunta pe israelianul…

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas a sarbatorit joi implinirea varstei de 23 de ani prin calificarea in sferturile de finala ale turneului Masters 1.000 ATP de la Toronto, dotat cu premii totale in valoare de 2.850.975 de dolari. dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 6-2, de rusul Karen Hacianov,…

- Echipa naționala a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Discipolii lui Mirel Radoi au incheiat la egalitate meciul cu reprezentativa similara a Noii Zeelande, scor 0-0.