Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea muzicii din Republica Moldova. Cunoscutul dirijor, compozitor și profesor Serghei Ciuhrii, Artist al Poporului, s-a stins din viața la varsta de 84 de ani. Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a exprimat condoleanțe familiei artistului.

- Alexandra Ungureanu, in varsta de 41 de ani, a marturisit ca a primit un cadou deosebit de 1 martie, care a surprins-o. O persoana speciala din viața ei a fost atenta la nevoile pe care le are artista.Interpreta nu a recunoscut ca cel care i-a facut un cadou special este chiar iubitul ei, mai ales ca…

- Antrenorul echipei Chelsea, Graham Potter, spune ca a fost afectat psihic dupa ce el si familia lui au primit amenintari anonime din partea fanilor gruparii, ca urmare a faptului ca formatia traverseaza o perioada slaba, cu rezultate negative, scrie BBC. Chelsea este abia pe locul 10 in Premier League,…

- Actrița Melinda Dillon, nominalizata la premiile Oscar pentru rolurile din "Close Encounters of the Third Kind" și "Absence of Malice" și a interpretat rolul unei mame iubitoare in celebrul film "A Christmas Story", a murit pe 9 ianuarie, a anunțat famili

- Doliu in lumea modei internaționale! Marele creator Paco Rabbane s-a stins din viața astazi, 3 februarie 2023. Designer-ul vestimentar a murit la varsta de 88 de ani. Care este cauza decesului și cine este Paco Rabbane.

- Biserica Ortodoxa Romana, in doliu! Un preot in varsta de 63 de ani s-a stins din viața. Era unul dintre cei mai longevivi duhovnici din municipiul Satu Mare, acolo unde a slujit peste 20 de ani. Din nefericire, din cauza unor grave probleme de sanatate, acesta a decedat in cursul zilei de azi.

- Sora mai mare a Irinei Loghin a murit.In 2016, cantareața a mai pierdut o alta sora.Dupa inmormantare, celebra cantareața va fi prezenta la botezul nepoatei sale. Irinuca Loghin, fiica solistei, a devenit mama pentru prima oara in luna septembrie. "Sunt foarte bucuroasa ca Dumnezeu mi-a ascultat rugaciunile…

- Irina Loghin a primit o veste cumplita, trecand prin momente extrem de dureroase. Cantareata de muzica populara romaneasca este in doliu, dupa ce o persoana draga sufletului ei din propria familie a incetat din viața. Vedeta este in doliu. Despre cine ar fi vorba. Irina Loghin este in doliu, dupa ce…