Marilen Pitrea: PSD atacă instituțiile din Consiliul Suprem de Apărare a Țării „Daca trecem dincolo de cifre și privim ansamblul mesajului politic al puterii de azi, vom vedea ca sensul in care PSDragnea utilizeaza periculos rectificarea bugetara este unul ce trece dincolo de cifre, de prioritați, de programul de guvernare sau de normalitatea execuției bugetare: in strategia puterii, bugetul Romaniei devine arma tactica investita cu capacitate de amenințare, intr-un periculos razboi cu instituțiile anticorupție”, este anunțul pe care l-a facut azi deputatul PNL Marilen Pirtea, secretar al Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților, Coordonator al… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

