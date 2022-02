Economia Regiunii Vest duduie, PIB crește, iar puterea de cumparare are un plus de șase procente. O spune deputatul liberal Marilen Pirtea, dupa ce a analizat datele facute publice de curand de Eurostat. „Eurostat a dat ieri publicitații datele statistice anuale asupra dinamicii PIB-ului pe locuitor din cele 242 de regiuni NUTS2 ale Europei. Conform ... The post Marilen Pirtea remarca explozia economica a Regiunii Vest și a Timișoarei, dar spune ca administrația orașului e una incapabila appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .