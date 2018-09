Marilen Pirtea, PNL: Deschiderea noului an scolar, sub semnul dezinteresului. Din 6.200 de scoli, jumatate nu au aviz de incendiu

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL, Marilen Pirtea, a declarat, duminica intr-o conferinta de presa, ca deschiderea anului scolar nu este o prioritate pentru guvernarea PSD, in conditiile in care din 6.200 de scoli 3.892 nu detin autorizatie de securitate la incendiu, iar circa 4.000 nu au autorizatie sanitara.

- 80% dintre unitatile de invatamant din tara detin autorizatie sanitara de functionare, iar 20% sunt in curs de autorizare sau nu au autorizatie, potrivit secretarului de stat in Ministerul Educatiei Nationale Ionel Florian Lixandru.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis va fi prezent luni la Alba Iulia, la deschiderea noului an școlar. Se pare ca șeful statului va ajunge la Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan”, cel mai vechi liceul din oraș. Deschiderea noului an școlar va incepe la ora 11.00. Noul an școlar din anul Centenarului…

- Autoritatile judetene si cele cu atributii de verificare vor demara controale in toate unitatile de invatamant. Echipe mixte vor actiona la nivelul comunelor si al oraselor pentru a verifica stadiul pregatirii unitatilor de invatamant pentru noul an scolar. Corina Belteu, ...

- Situația alarmanta in județul Timiș! Jumatate dintre unitațile de invațamant controlate de pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Banat nu au autorizație de securitate la incendiu.