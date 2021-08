Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filialei PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, si-a anuntat, joi, pe Facebook, sustinerea fata de Florin Citu pentru functia de presedinte al partidului, dar si faptul ca vizeaza o functie de prim-vicepresedinte al PNL la Congresul din septembrie.

- Liderul PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, a anunțat joi seara ca va candida pentru o funcție de prim-vicepreședinte in echipa lui Florin Cițu. „Am promis ca, dupa incheierea alegerilor in cele mai multe organizații județene ale PNL, voi decide care este opțiunea mea cu privire la viitoarea conducere…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a declarat revoltat vizavi de situatia din PNL Timis, afirmand ca in organizatie au loc “epurari de tip stalinist”. El se intreaba ce s-ar intampla la Congresul PNL daca l-ar anula fiindca nu-i place cum se voteaza, asa cum a facut Alin Nica la alegerile municipale.…

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, face parte dintr-o asa numita “lista de comunicatori” ai echipei lui Florin Citu din campania interna pentru alegerile din partid. Pe lista mai sunt pusi senatoarea de Timis, Alina Gorghiu, fostul deputat de Timis, Pavel Popescu dar si Rares Bogdan, Emil…

- In aprilie 2017, Nicolae Robu era reales presedinte al PNL Timis, dupa o confruntare cu actualul “interimar”, Alin Nica. Nu a fost o victorie chiar zdrobitoare, Robu obtinand 64% din voturi. Si asta in conditiile in care si atunci a fost scandal pe marginea desemnarii delegatilor, existand acuzatii…

- Cine va caștiga șefia PNL se va inscrie cumva ca moștenitorul legal și oficial al lui Klaus Iohannis și va avea, in masura predictibilitații societații romanești, mari șanse sa pastreze puterea (sau mare parte din ea) dupa incheierea celui de-al doilea mandat la Cotroceni al actualului președinte. Acesta…

- Lucrarile la Centura Sud se vor termina…la finalul anului viitor, adica undeva in termen, este promisiunea primita de Alin Nica, președintele CJ Timiș, in urma unei vizite pe șantier. Adica se va respecta contractual. Startul lucrarilor a fost dat in martie 2020, iar durata de execuție a fost stabilita…

- Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, unul dintre liderii importanți ai partidului, a vorbit, vineri seara, la Digi24, despre alegerile din septembrie pentru șefia partidului. Bolojan crede ca pierzatorul, ori Florin Cițu, ori Ludovic Orban, iși va pierde funcția actuala:„Autoritatea…