- Semnalul Bancii Naționale a Romaniei privind vulnerabilitatea țarii in contextul scaderii demografice accentuate necesita mare atenție, considera vicepreședintele Camerei Deputaților, Marilen Pirtea, Coordonator al Comisiei de Educație din PNL. „Hemoragia forței de munca duce Romania pe primul…

- Omarosa Maginault Newman, o fosta consiliera a presedintelui american Donald Trump, a facut noi dezvaluiri despre perioada petrecuta la Casa Alba, de aceasta data difuzand o inregistrare audio realizata in secret in momentul demiterii ei. Presedintia SUA denunta o „lipsa de caracter“.

- Deficitul bugetar inregistrat dupa primul semetru al anului s-a accentuat, depașind pragul de 1,6% din PIB. Explicația vine pe fondul lipsei de performanțe in colectarea veniturilor la buget, situate sub ritmul de creștere al economiei și sub nivelurile programate, dar și pe fondul unor cheltuieli mai…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la receptia organizata de Ambasada Republicii Franceze in Romania cu prilejul Zilei nationale a acestei tari. Evenimentul incepe la ora 13.00. „Participare la recepția oferita cu prilejul zilei naționale a Republicii Franceze, la Ambasada Republicii Franceze…

- Romania este o țara demna de toate paradoxurile economice: avem una dintre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeana, insa 3,4 milioane de conaționali au parasit țara in cautarea unui trai mai bun, echivalentul a 17% din populație. Singura țara care ne depașește este Siria, țara devastata…

- Romania nu mai confirma de ani buni la nivel internațional, insa fotbaliștii romani sunt la mare cautare in campionatele tari din Europa. Dupa ce Florin Andone a semnat cu Brighton & Hove Albion, un alt jucator de naționala, Florin Nița, este de asemenea in drum catre Premier League.

- O noua criza economica se apropie, dar noi nu o vedem, iar primul afectat va fi sectorul rezidential, care da semnale de oboseala, a afirmat, marti, Ion Sturza, presedintele Fribourg Capital, companie de investitii care opereaza in Europa de Est. "Vine criza. Este deja. Noi nu o vedem. Cu câteva…

- Wess Mitchell, adjunctul secretarului de stat american pentru Europa si Eurasia, va sosi luni in vizita la Bucuresti, unde se va intalni cu oficiali romani si cu analisti independenti pentru a discuta chestiuni de securitate regionala si cooperare economica.