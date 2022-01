Deputatul PNL Marilen Pirtea a acuzat Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei ca „a dormit” in toata aceasta perioada. „Trendul viitorului nu știu daca ar fi revenirea la reglementarea pieței”, a afirmat liberalul. „Eu cred ca s-a facut in coaliție o astfel de «celula de criza», de aia a venit și aceasta ordonanța cu greșeli materiale, pana la urma. (…). O piața liberalizata cu jucatori care dețin monopolul intr-un numar mic nu este situația de dorit. De aceea, trendul viitorului nu știu daca ar fi revenirea la reglementarea pieței. Pe de alta parte, ANRE a dormit in toata aceasta…