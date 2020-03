Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a declarat, duminica, intrebat daca se poate inchide orice intrare in țara a persoanelor care vin din Italia, ca romanii nu pot fi...

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Gorj incearca sa ii monitorizeze pe toți cei care vin in județ din zone cu noul coronavirus. Conducerea instituției ii roaga pe cei care vin in țara din zone cu COVID 19 sa intre in autoizolare, așa cum li se transmite inca de la intrarea in Romania. De asemenea, este…

- Pentru prima data dupa trei sezoane, Gheorghe Hagi are probleme destul de mari la Viitorul, fiind la un pas de a nu prinde play-off-ul. In conferinte, primeste insa intrebari despre Ianis Hagi.

- Ciprian Paraschiv (45 de ani), noul președinte al lui Poli Iași și fost jucator de fotbal, a povestit la GSP Live o intamplare incredibila de pe vremea cand era fotbalist și fusese imprumutat la Constructorul Iași, in sezonul 1993-1994. Echipa acestuia era deja retrogradata in Divizia C și urma un…

- Incepand cu luna februarie a anului 2020, clienti INB bank Romania vor putea obtine beneficii financiare recomandand prietenilor sa devina clienti ING. Aceasta este prima campanie de tip recomandare (member get member) initiata de ING, care vine la...

- Recomandari pentru populație in contextul apariției gripei aviare in Romania Avand in vedere confirmarea gripei aviare cu virus H5N8 inalt patogen, la pasari domestice din țari vecine cu Romania sau care exporta in Romania pasari domestice ori produse ale acestora și a apariției unui focar la o…

- Avand in vedere confirmarea gripei aviare cu virus H5N8 inalt patogen, la pasari domestice din țari vecine cu Romania sau care exporta in Romania pasari domestice ori produse ale acestora și a apariției unui focar la o ferma de pasari din jud. Maramureș, DSP Alba face urmatoarele recomandari catre populație:…

- Ziarul Unirea O banca din Romania a ȘTERS datoriile a doi clienți: Cat insumau restanțele pe care le aveau de platit cei doi consumatori O banca din Romania a ȘTERS datoriile a doi clienți: Cat insumau restanțele pe care le aveau de platit cei doi consumatori O banca din Romania a șters aproape 62.000…