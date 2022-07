Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind desființarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, cea care le interzice deținatorilor titlurilor de doctor sa renunțe la acestea sau cea prin care aleșii urmau sa fie aspru sancționați pentru absențele nemotivate, sunt doar cateva dintre proiectele care au ramas

- Calendar BAC 2022 sesiunea de toamna, cand se fac inscrierile și cand au loc examenele. Elevii claselor a XII-a din acest an au avut parte de o prima sesiune de examene la Bacalaureat, sesiunea de vara. Incepand cu data de 16 august se va da startul sesiunii de toamna, iar Ministerul Educației are deja…

- Emmanuel Macron nu va avea majoritate parlamentara. Partidul "Alianta Impreuna!" care il sustine pe presedintele Frantei a obtinut doar 245 de locuri in Adunarea Nationala, mult sub cele 289 necesare pentru o majoritate absoluta.

- Liderii coaliției au decis, miercuri, ca votul pe modificarea Codului Rutier sa fie amanat pentru toamna, cand va incepe o noua sesiune parlamentara. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat pentru Digi24.ro, ca a cerut o analiza a amendamentelor aduse de PSD și PNL la ordonanța de urgența care…

- O ședința comuna a Comisiilor juridice și a Comisiilor de politica externa din Parlamentul Republicii Moldova și din Senatul Romaniei a avut loc la Iași, vineri, 20 mai. La finalul ședinței a fost semnata o declarație comuna. Potrivit acesteia, membrii comisiilor și-au exprimat susținerea politica pentru…

- Deputații USR sesizeaza Curtea Constituționala cu privire la hotararea Camerei Deputaților prin care Bogdan Licu, „un plagiator cu pregatire cel mult mediocra”, este numit judecator la CCR, fara a fi respectate toate condițiile constituționale și legale. „Curtea Constituționala este o instituție fundamentala…

- „Niște colegi, care nu au fost in stare sa scrie trei randuri la Legea off shore, se așteptau ca Guvernul și Ministerul Energiei sa vina cu legea off shore. Am spus-o din 2019, nici ministerul și nici guvernul nu vor veni cu o lege off shore. Am avut un experiment, zic eu, nefericit in 2018. Guvernul,…

- „Niște colegi, care nu au fost in stare sa scrie trei randuri la Legea off shore, se așteptau ca Guvernul și Ministerul Energiei sa vina cu legea off shore. Am spus-o din 2019, nici ministerul și nici guvernul nu vor veni cu o lege off shore. Am avut un experiment, zic eu, nefericit in 2018. Guvernul,…