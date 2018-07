Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au anuntat miercuri ca au ajuns la un acord privind relatiile comerciale dintre SUA si UE, informeaza agentiile de presa internationale. Trump l-a primit pe Juncker la Casa Albă, iar după dialogul…

- Pietele externe nu au reactionat momentan la tarifele vamale impuse de adminstratia Trump importurilor chinezesti, acestea fiind in acest moment in cea mai mare parte in crestere, atat cele din SUA, cat si pietele asiatice sau europene, potrivit marketwatch.com. Astfel, indicele Dow Jones…

- Uniunea Europeana a avertizat luni ca bunuri americane in valoare de pana la 294 de miliarde de dolari vor fi taxate intr-o serie de contramasuri daca presedintele american Donald Trump va impune taxe vamale pentru importurile de autoturisme, scrie AFP.

- Producatorul de motociclete Harley-Davidson va transfera o parte din productia din Statele Unite la fabricile sale internaționale, pentru a evita tarifele vamale impuse de catre Uniunea Europeana, scrie Reuters . Reamintim, UE a impus tarife vamale pentru mai multe tipuri de produse importate din SUA,…

- UE impune taxa pe Harley Davidson. Uniunea Europeana a anunțat introducerea unor tarife vamale pe o serie de importuri din SUA, precum whisky, motociclete și suc de portocale, ca raspuns la tarifele deja anunțate anteior de catre președintele american Donald Trump. Aceste taxe vamale se ridica la 25%.…

- Romanii ar putea scoate mai mulți bani din buzunar pe electronice, in perioada urmatoare, deoarece smartphone-urile, tabletele, televizoarele, consolele de jocuri sau alte bunuri produse in China s-ar putea scumpi, din cauza tensiunilor comerciale dintre SUA și statul asiatic. In schimb, anumite companii…

- Decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a impune taxe vamale la importurile de otel si aluminiu din Canada prin invocarea unor ratiuni de siguranta nationala este "absurda", afirma ministrul canadian al Finantelor, Bill Morneau, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Administratia Donald Trump a decis sa prelungeasca pana la data de 1 iunie scutirea provizorie de la taxele vamale suplimentare impuse de Washington la importurile de otel si aluminiu pentru Uniunea Europeana, Canada si Mexic, a anuntat Casa Alba, informeaza The Associated Press.