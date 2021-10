Stiri pe aceeasi tema

- Testele cu rachete hipersonice efectuate in ultimele zile de Rusia, Coreea de Nord si SUA suscita temeri privind o noua cursa a inarmarilor, comenteaza marti intr-o ampla analiza France Presse, care incearca sa puna in evidenta contextul si provocarile legate de aceasta arma, care ar putea pune in…

- Coreea de Nord a testat marti cu succes o racheta de tip planor hipersonic, a anuntat miercuri agentia oficiala de stiri KCNA de la Phenian, care a prezentat testul drept un progres tehnologic major, transmite AFP. Succesul acestui test are o „mare importanta strategica”, in conditiile in care Coreea…

- Noua alianta americana in regiunea Asia-Pacific si recentul contract american pentru submarine cu Australia ar putea declansa o "cursa cu armament nuclear" in regiune, a considerat luni Coreea de Nord, relateaza France Presse. Statele Unite, Australia si Marea Britanie au anuntat miercuri un parteneriat…

- Coreea de Nord a organizat, in noaptea de miercuri spre joi, o parada cu tractoare si camioane in loc de obisnuitele tancuri de asalt si rachete, la cea de a treia defilare in mai putin de un an in aceasta tara dotata cu puterea nucleara, potrivit presei de stat, relateaza AFP, potrivit News.ro.…

- Kim Jong Un pune condiții pentru a relua discuțiile cu Statele Unite in privința denuclearizarii. Potrivit parlamentarilor sud-coreeni, Coreea de Nord cere ridicarea sanțiunilor internaționale care interzic exporturile și importurile de metale, de petrol rafinat și alte bunuri, inainte de orice alta…

- Rachetele hipersonice rusesti, Zirkon, reprezinta raspunsul Rusiei la scuturile anti-racheta amplasate de SUA si NATO la granitele Federatiei, inclusiv in Romania, a precizat oficialul Kremlinului. Declaratia vine dupa ce, tot marti. Rusia a anuntat ca a testat cu succes noul sau sistem de aparare antiaeriana…

