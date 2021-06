Marile puteri ale lumii s-au aliat împotriva Chinei. Declarație comună Grupul G7, al celor mai industrializate sapte state, a convenit duminica, in ultima zi a summitului din Cornwall, sudul Angliei, asupra unei abordari mai dure in relatia cu China. In pasajul respectiv al declaratiei finale, țarile din G7 se angajeaza sa combata practicile comerciale incorecte ale Chinei, problemele acesteia in materie de drepturi ale omului si reprimarea opozitiei din Hong Kong, informeaza Agerpres. In acelasi timp, declaratia evidentiaza un interes comun in ce priveste cooperarea cu China in provocari globale cum sunt lupta impotriva schimbarilor climatice si protejarea biodiversitatii.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

