Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea i-a raspuns imediat presedintelui Klaus Iohannis, care s-a plans de traficul infernal din Bucuresti, asa cum, de altfel, se plang mai toti bucurestenii. “Sa inteleg ca se doreste un schimb de job-uri, domnul presedinte si-ar dori un schimb de job-uri, sa vina la Primarie, iar eu la Presedintie?”,…

- In Capitala, se circula in conditii de iarna, partea carosabila fiind acoperita cu zapada. Brigada Rutiera a Capitalei recomanda oamenilor sa utilizeze cat mai putin masinile personale.

- CE vrea explicatii de la Metrorex in legatura cu constructia magistralei M6, care ar urma sa lege Bucurestiul de aeroportul international Henri Coanda. Comisia vrea sa stie de ce costa atat de mult si de ce ocoleste centrul orasului, avand in vedere ca investitia ajunge la 1,3 miliarde de…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marți, ca a demarat un proiect pentru construirea a doua linii de tramvai suspendate: prima va lega Bucureștiul de Magurele, iar a doua va lega Capitala de zona de nord, spre Ploiești.

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti, ca urmeaza sa fie construita o linie de monorail, pe care vor circula 80 de tramvaie suspendate, fiind vorba despre doua rute care vor lega Bucurestiul de Magurele si de zona de nord.

- Consilierul municipal Roxana Wring (USR) ii cere primarului general, Gabriela Firea, sa dispuna revenirea la componenta legala a Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului (CTUAT), in sensul includerii unui specialist in monumente si patrimoniu, mentionand, totodata, ca a sesiza institutia…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit astazi, la sediul Municipalitatii, cu o delegatie a grupului China Power, aflata in Bucuresti cu scopul de a identifica oportunitati de implicare in proiecte de anvergura.Cu aceasta ocazie, Primarul General i-a asigurat pe oaspetii chinezi de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, duminica, la sedinta comandamentului de iarna, ca, avand in vedere avertizarea cod portocaliu de ger sub care se va afla Bucurestiul, scolile vor fi inchise in zilele de luni si marti.