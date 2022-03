Marile orașe din Ucraina au rămas fără gaze Situația in marile orașe din Ucraina se agraveaza de la o zi la alta, populația ajungand sa nu mai aiba caldura, in timp ce resursele de apa și hrana sunt limitate. In urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, operatorul Ucrainei de Sistem de Transport a Gazelor a fost nevoit sa inchida 16 stații de distribuție a gazelor in șase dintre regiunile Ucrainei – Harkiv, Mykolaiv, Zaporizhzhia, Kiev, Donețk și Lugansk, dupa cum a anunțat acesta pe canalul sau de Telegram. Din pacate, din cauza atacurilor,nu s-a putut restabili alimentarea cu gaz in unele zone, potrivit Romania Tv. The post Marile orașe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

