Marile orașe din lume anulează rând pe rând focurile de artificii și evenimentele de Revelion Revelionul e numai la cateva zile distanța și mulți oameni și-au planificat deja concediul in Europa, dar guvernele sunt nevoite sa ia tot mai multe decizii de ultima ora din cauza raspandirii tulpinii Omicron. Concret, evenimentele de final de an nu vor mai avea loc, fie ca era vorba de spectacole sau focuri de artificii, potrivit CNN . Țarile Europene in care au fost anulate evenimentele de Revelion Atena Berlin Edinburgh Londra New Delhi Paris Roma Amsterdam Anumite decizii au fost destul de radicale. De exemplu, autoritațile din regiunea Campania, Italia, au interzis consumul de alcool… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile italiene au inasprit joi restricțiile pentru a reduce creșterea infecțiilor Covid-19, inclusiv prin interzicerea tuturor evenimentelor publice in noaptea de Revelion, dupa ce numarul infecțiilor zilnice au atins un nivel maxim, relateaza Reuters . Ministrul Sanatații, Roberto Speranza,…

- Autoritațile de la Roma iau in calcul inasprirea masurilor impotriva COVID-19, pe fondul ingrijorarilor legate de raspandirea variantei Omicron, in toata Europa. Testele negative ar putea deveni obligatorii pentru accesul in unele locații atat pentru vaccinați cat și pentru cei nevaccinați, scrie Reuters,…

- Champs-Elysees va fi din nou gol de Revelion, pentru al doilea an la rand! Parisul a anulat focurile de artificii tradiționale de anul nou, ca și festivitațile de pe celebrul bulevard, din cauza temerilor de noua tulpina Omicron a COVID-19. „Municipiul Paris, in urma anunturilor guvernului si la invitatia…

- O țara interzice Revelionul in strada din cauza numarului mare de infectari din ultimele zile. Noi masuri drastice vor intra in vigoare. Franța anuleaza Revelionul in strada. Astfel, concertele și focurile de artificii din noaptea dintre ani nu vor mai avea loc. Premierul Jean Castex a facut anunțul.…

- Starea de urgenta, care a fost impusa in ianuarie anul trecut, acorda puteri mai mari guvernului central, simplificand birocratia care sufoca procesul de luare a deciziilor. Starea de urgenta urma sa expire la sfarsitul lunii decembrie. De asemenea, Ministerul Sanatatii a decis ca in perioada 16 decembrie…

- Echipele de rubgy Cardiff și Munster nu se mai pot intoarce din Africa de Sud dupa ce au fost descoperite in randul sportivilor mai multe cazuri de infectare cu coronavirus, unul fiind suspect ca ar fi chiar cu noua varianta omicron, transmite BBC . Și campioana Romaniei la rugby, CSM Baia Mare, care…

- 'Genomul a fost secventiat de laboratorul spitalului Sacco din Milano (specializat in boli infectioase) plecand de la un esantion pozitiv al unui pacient venit din Mozambic', a precizat ISS intr-un comunicat.'Pacientul si membrii sai de familie sunt in stare buna de sanatate', a adaugat institutul.Potrivit…

- 'Genomul a fost secventiat de laboratorul spitalului Sacco din Milano (specializat in boli infectioase) plecand de la un esantion pozitiv al unui pacient venit din Mozambic', a precizat ISS intr-un comunicat.'Pacientul si membrii sai de familie sunt in stare buna de sanatate', a adaugat institutul.Potrivit…