- Juniorii brasoveni incep sa creasca. La doar cateva luni de la formarea Centrului de Copii si Juniori al FC Brasov, o parte dintre tinerii fotbalisti au reusit sa ajunga la echipa mare. „Toto” Santa a luat in aceste zile la pregatire trei juniori pentru a invata de la cei mai mari, si de ce nu, daca…

- Hotelierii de pe Valea Prahovei au pregatit pachetele turistice pentru Craciun, pretul unei vacante de trei nopti cu demipensiune si cina festiva pornind de la 800 de lei de persoana la o pensiune in statiunea Busteni si ajungand la cateva mii de lei la hotelurile de patru si cinci stele care ofera…

- Asa cum ne-au obisnuit, de fiecare data, televiziunile se pregatesc inca de la final de octombrie pentru emisiunile pe care le vor transmite in decembrie, de Craciun, noteaza click.ro. Fuego Paul Surugiu sau Dan Negru se pregatesc deja, dar iata ca le-a luat-o inainte Mirela Vaida (39 de ani) de la…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu formeaza cel mai fresh cuplu in lumea showbiz-ului romanesc. Au fost surprinși de paparazii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, in timp ce se sarutau și se pare ca relația lor a ajuns in scurt timp la un alt nivel, avand in vedere schimbul…

- Bolnavii din spitalele bihorene se tem ca vor fi dați afara pentru a se face loc celor cu Covid. Spitalele se reorganizeaza, iar medicii atenționeaza ca toți cei cu Covid internați in stare grava nu sunt vaccinați.

- Premierul Florin Citu a anunțat ca CNSU va reglementa, miercuri, printr-o hotarare, masura ca activitatile economice sa fie inchise la ora 18:00 in localitatile unde incidenta este cuprinsa intre 4 si 6 la m

- Criza guvernamentala dintre PNL și USR PLUS va face victime politice și in teritoriu. In cazul in care partidele din coaliție nu vor ajunge la o ințelegere, la numai trei luni de la instalarea in funcție, Claudiu Nemeș subprefectul USR PLUS al județului va fi demis prin hotarare de guvern. Este posibil…

- Emotii, zambete si lectii de viata. Toate acestea ii asteapta pe spectatori in cadrul Stagiunii de toamna a teatrelor din Capitala. Actorii se afla in febra pregatirilor, iar repetitiile incep la primele ore ale diminetii.