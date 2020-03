Marile opere ale lumii vin pe ecranul calculatorului tau! Ce spectacole urmarim astazi Zilele sunt mai frumoase cu muzica de calitate, iar marile scene sunt pregatite sa ridice moralul milioanelor de pasionati ai muzicii clasice, cu o serie de recitaluri inedite pe care le pun pentru prima data online.



De la Festivalul Enescu pana la spectacolele Operei Metropolitane din New York, ariile marilor compozitori vin acum la tine acasa!



Festivalul Enescu si-a programat aparitiile pentru o luna intreaga de acum incolo, gratuit, iar The Met Opera a difuzat deja celebra opera Carmen de Bizet si La Boheme de Puccini. In plus, iti recomandam si site-ul OperaVision, un proiect… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

