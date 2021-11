Marile magazine de electronice, amendate pentru reduceri false de Black Friday Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat, vineri, ca, in prima zi de activitate, Comandamentul Special Black Friday a amendat cu 275.000 de lei unsprezece operatori economici, printre care marile magazine de electronice Altex și Flanco. Conform ANPC, in prima zi de activitate, „Comandamentul Special Black Friday” a verificat 11 mari operatori economici care promovau […] The post Marile magazine de electronice, amendate pentru reduceri false de Black Friday appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

