- Inflația RECORD care afecteaza romanii de rand: Lista de cumparaturi s-a redus drastic in ultimele luni Inflația RECORD care afecteaza romanii de rand: Lista de cumparaturi s-a redus drastic in ultimele luni Potrivit datelor Institutului Național de Statistica, anul trecut consumul privat, principala…

- Inflația prețurilor la produsele alimentare din Marea Britanie a atins un nou record de 16,7%, adaugand aproape 800 de lire sterline la factura anuala tipica de cumparaturi, prețul laptelui și oualor.

- Dupa un an 2022 destul de complicat din multe privințe, adevarul este ca nu știm la ce sa ne așteptam pentru anul 2023. Cei mai mulți economiști avertizeaza ca ar putea urma o perioada tulbure, cu multe provocari, dar și oportunitați.

- Incepe perioada de reduceri de iarna: momentul perfect pentru a prinde la super-preț articolele dorite! Cea mai buna perioada a anului destinata achiziției de haine și incalțaminte de iarna, la preț redus, incepe dupa data de 15 ianuarie, fapt cunoscut de pasionații de cumparaturi. Incepand cu 15 ianuarie…

- Continue reading BNR: Creșterea economiei a incetinit semnificativ in ultimele doua trimestre din 2022, iar consumul populației a ramas in urma investițiilor la formarea creșterii. Intențiile de angajare din companii s-au redus din nou. Inflația va scadea in primul trimestru din 2023 și va ajunge la…

- Inflația in Franța a scazut in mod neașteptat in decembrie, de la un nivel record inregistrat cu o luna inainte, ajutata de incetinirea creșterii prețurilor la energie, arata datele preliminare ale organismului național de statistica INSEE, publicate miercuri, scrie Mediafax. Fii la curent…

- Inflatia in Germania a crescut anul trecut la cel mai ridicat nivel de la reunificarea tarii, in 1990, preturile de consum inregistrand in medie o crestere de 7,9% in 2022, fata de 2021, arata datele publicate marti de Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite DPA.

- In luna noiembrie, inflația a atins o valoare record, de 16,8%, dupa 15,3% in octombrie. Cel mai mult s-au scumpit marfurile alimentare, nealimentare și serviciile. Dintre marfurile alimentare, cel mai mult au crescut prețurile la faina, malai și paine. Datele au fost publicate de Institutul Național…