- Prețurile a 400 de produse de baza vandute in 8 dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din Slovacia vor fi plafonate timp de trei luni, a anunțat ministrul Agriculturii, Samuel Vlcan, noteaza Mediafax.Tesco, Lidl, Kaufland și Billa au decis sa plafoneze prețurile pentru urmatoarele trei luni,…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu da asigurari ca in acest moemnt in guvern se lucreaza la un set de masuri privind inflație prețurilor la alimente, fara a fi necesar sa fie plafonat prețul. Inflația alimentara este mult mai mare decat cea prognozata de 15,5% de catre INS, ea este chiar dubla. ,,Inflația…

- Prețurile din energie continua sa alimenteze in Romania unele din cele mai creșteri ale prețurilor producției industriale din Uniunea Europeana.Ianuarie 2023 a adus in țara noastra un avans anual de 29%, al patrulea cel mai mare din UE, dar și un avans lunar dublu fața de ultimele luni.Daca…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 16,4% in Uniunea Europeana si cu 15% in zona euro, in ianuarie, comparativ cu perioada similara din 2022, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.

- Preturile de consum se vor linisti, iar la unele produse chiar vor scadea, mai ales la cele care apar in aceasta perioada, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat ca a vizitat mai multe piete si a constatat ca exista oferte care asigura nevoia de hrana a romanilor, iar preturile sunt “de respect fata de munca celor care intorc brazda tarii”, dar si pentru cei care lucreaza in zootehnie, potrivit news.ro. Fii…

- Romania se afla pe locul șapte in UE in privința creșterii prețurilor alimentelor in perioada 2020 – 2022.Incepand cu 2015, anul luat de Eurostat ca punct de pornire pentru a calcula inflația pentru produsele alimentare, Romania a avut a opta cea mai mare majorare de prețuri din UE.Se…

- Prețurile medii de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 (in ultimele 12 luni) au crescut cu 30,2%, inclusiv la produse alimentare cu 31,8%, marfuri nealimentare cu 19,9% și servicii prestate populației cu 44,0%, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistica.…