- Numarul de joburi scoase in piata de angajatori in primul semestru din 2024 au trecut de 150.000, din care aproape 40.000 au venit din partea companiilor din retail, care continua sa aiba cea mai mare nevoie de personal din Romania, scrie Ziarul Financiar

- Inca o mare fabrica din Romania, cu afaceri de 100 mil. euro, este cumparata de un grup chinez, anunța Ziarul Financiar, potrivit Mediafax.Alu Menziken, companie membra a grupului Montana, fondat de antreprenorul austriac Michael Tojner, a fost cumparata de grupul chinezesc Inner Mongolia Mengtai…

- Romanii sunt tot mai interesați sa cumpere o locuința. Intenția de cumparare pe piața rezidențiala este la unul dintre cele mai ridicate niveluri de mai bine de 20 de ani. Intenția de a cumpara o locuința in urmatoarele 12 luni este aproape de nivelurile din perioada 2006-2008, conform unei analize…

- Preturile apartamentelor din orasele mari a continuat sa creasca in acest an si au ajuns in unele cazuri la valori record, cu majorari an la an de 18% in Brasov, 11% in Bucuresti, 10% in Cluj sau 8,7% in Timisoara, arata o analiza imobiliare.ro, scrie Ziarul Financiar.

- Piața actuala a confecțiilor din Romania este caracterizata de o combinație de provocari și oportunitați. Brandurile romanești, precum cele fondate de Anca Turcanu (Ema/T) și Anca Ivan (Innes Atelier), au reușit sa se adapteze la noile realitați ale pieței, punand accent pe calitate, design versatil

- Piața romaneasca de arta a incheiat anul 2022 pe pierdere, potrivit studiului realizat de o agenție de marketing specializata in industriile culturale și creative, comandat de Scemtovici & Benowitz Gallery.

- Comisia Europeana a aprobat tranzactia dintre Agrofert din Cehia, detinut de fostul premier ceh Andrej Babis, si traderul de cereale East Grain din judetul Cluj, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, relateaza Ziarul Financiar.

- Piața imobiliara din Romania trecere printr-un proces de reconfigurare și se indreapta tot mai mult catre proiecte de locuințe mai eficiente energetic, in zone periurbane și o temperare a cererii.