Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul argentinian Sergio Kun Aguero s-ar putea retrage din fotbal din cauza aritmiei cardiace maligne. Conditiile fizice ale atacantului Barcelonei par sa nu ii dea nicio speranta de revenire pe teren. Argentinual Sergio Kun Aguero, 33 de ani, s-ar putea retrage din fotbal. Potrivit Radio Catalunya,…

- Fotbalistul argentinian Sergio Aguero s-ar putea retrage din fotbal din cauza aritmiei cardiace maligne. Conditiile fizice ale atacantului Barcelonei par sa nu ii dea nicio speranta de revenire pe teren. Argentinual Sergio Kun Aguero, 33 de ani, s-ar putea retrage din fotbal. Potrivit Radio…

- Atletico Madrid și Barcelona se intalnesc in derby-ul etapei a 8-a din La Liga. Partida va incepe la 22:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe LookSport+, Digi Sport și TV Telekom Sport. ...

- Marți, 28 septembrie, a inceput etapa a 2-a a grupelor UEFA Champions League, cu opt meciuri: Paris Saint-Germain – Manchester City 2-0 și RasenBallSport Leipzig – Club Brugge 1-2 (in grupa A); AC Milan – Atletico Madrid 1-2 și FC Porto – FC Liverpool 1-5 (in grupa B); Ajax Amsterdam – Beșiktaș Istanbul…

- Dueluri din UEFA Champions League vor putea fi urmarite, saptamana aceasta, pe programele Look Sport. Cea mai asteptata este intalnire este "Batalia Miliardarilor", PSG - Manchester City (marti, ora 22:00, pe Look Sport+). Simeone merge in "Casa Diavolului", pentru AC Milan - Atletico Madrid…

- Stefano Pioli, tehnicianul lui AC Milan, vine cu o propunere incredibila pentru a face fotbalul mondial mai atractiv. Antrenorul ar vrea ca, odata ce echipele trec de jumatatea terenului, sa nu mai aiba posibilitatea paselor înapoi.Pioli se insipira din baschet, acolo unde jucatorii nu…

- Bitcoin s-a straduit sa urmeze un trend ascendent și sa obțina caștiguri in ultima luna, cu o scurta incursiune a valorii sale de peste 50.000 de dolari, dovedindu-se de scurta durata, chiar daca o banca majora a prezis ca prețul bitcoin se poate dubla in curand. Prețul unui bitcoin a atins 52.000 de…

- Atacantul Antoine Griezmann a reusit o dubla in cursul meciului castigat pe teren propriu de selectionata Frantei in partida cu Finlanda (scor 2-0), disputata marti seara in preliminariile Cupei Mondiale editia 2022. In urma acesteia l-a egalat pe Michel Platini in ierarhia all time a golgheterilor…